СМИ сообщили, что в Париже задержали мужчину с мачете

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти."

В Париже задержали мужчину, который гулял по городу с мачете. Об этом сообщили на сайте Actu Paris.

Отмечается, что о мужчине в полицию сообщили пассажиры метро. Они рассказали, что видели человека, который шел с мачете в руке. Мужчину задержали в отеле, расположенном в 11-м округе столицы Франции.

Ранее в Париже нейтрализовали мужчину, который угрожал ножами полицейским. В результате инцидента никто не пострадал.

В тот же день в Лионе произошло нападение на православного священника. Инцидент произошел около греческой церкви в седьмом районе города. Впоследствии полиция Лиона задержала подозреваемого в преступлении.

Серия подобных атак началась с инцидента в Ницце. В результате нападения с ножом погибли три человека. Сообщалось, что преступника задержали. Им оказался 21-летний выходец из Туниса.