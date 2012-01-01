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Спорная территория
Спорная территория
В таком большом, многонациональном и быстро развивающемся городе, как Москва, живут люди, непохожие друг на друга, каждый со своей позицией. Отсюда - дискуссии, споры и желание отстоять свою правоту. "Спорная территория" - это первый ТВ-блог о самых резонансных конфликтах в Москве и области. Двадцать минут обзора и подробного анализа той или иной спорной ситуации в формате видео-дневника. Вся информация - из первых уст, каждая полемика - с глазу на глаз. А также уникальные кадры, любительские съемки и домашние архивы, которые позволяют раскрыть все точки зрения и найти пути решения конфликтов.
"Спорная территория": "устроили зоопарк"
01 октября, 20:00
"Спорная территория": "ТСЖ, на выход!"
30 сентября, 20:05
"Спорная территория": "свинству – бой!"
29 сентября, 20:00
"Спорная территория": "холодная война"
28 сентября, 20:00
"Спорная территория": опасный "Зиларт"
27 сентября, 20:00
"Спорная территория": "заложники стройки"
24 сентября, 20:05
"Спорная территория": "поворот не туда"
23 сентября, 20:00
"Спорная территория": "стоянка для своих"
22 сентября, 20:05
"Спорная территория": нашествие грызунов
21 сентября, 20:00
"Спорная территория": "точка кипения"
20 сентября, 20:00
"Спорная территория": "детям тут не место?"
17 сентября, 20:05
"Спорная территория": "бунт дачников"
16 сентября, 20:00
"Спорная территория": "водоскандал в новостройке "
15 сентября, 20:00
"Спорная территория": автосервис под окном
14 сентября, 20:05
"Спорная территория": "выбивание долгов"
13 сентября, 20:00
"Спорная территория": "водный режим"
10 сентября, 20:05
"Спорная территория": "управа на управдома"
09 сентября, 20:00
"Спорная территория": "медвежья услуга"
08 сентября, 20:00
"Спорная территория": "дом проблем"
07 сентября, 20:00
"Спорная территория": "бизнес на селе"
06 сентября, 20:00
"Городской стандарт": кокосовая вода
26 августа, 15:45
"Спорная территория": "жилье или жизнь"
30 июля, 20:00
"Спорная территория": "нечистая сила"
29 июля, 20:00
"Спорная территория": "игра на выживание"
28 июля, 20:00
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