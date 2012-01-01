Спорная территория

Спорная территория

В таком большом, многонациональном и быстро развивающемся городе, как Москва, живут люди, непохожие друг на друга, каждый со своей позицией. Отсюда - дискуссии, споры и желание отстоять свою правоту. "Спорная территория" - это первый ТВ-блог о самых резонансных конфликтах в Москве и области. Двадцать минут обзора и подробного анализа той или иной спорной ситуации в формате видео-дневника. Вся информация - из первых уст, каждая полемика - с глазу на глаз. А также уникальные кадры, любительские съемки и домашние архивы, которые позволяют раскрыть все точки зрения и найти пути решения конфликтов.