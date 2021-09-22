"Спорная территория": "стоянка для своих"

Во дворе дома на Кутузовском проспекте один из жильцов превратил общую стоянку в частную! По крайней мере, так говорят его соседи. Они возмущены тем, что не могут оставлять на оккупированном участке свои машины – там стоит шлагбаум и будка охраны.

В свою очередь, организатор приватной стоянки уверяет, что раньше до этого клочка земли и дела никому не было. Там была свалка. А когда он ее расчистил, то сразу нашлись желающие занять это место. На чьей стороне правда? Об этом – в программе "Спорная территория".