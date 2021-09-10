Роман Романенко выступил с инициативой запрета организации платных парковок во дворах

Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко намерен проработать вопрос о законодательном закреплении нормы о свободном паркинге на придомовых территориях. Об этом парламентарий заявил в ходе Instagram-стрима с телеведущим Оскаром Кучерой.

"Нехватка парковок – проблема любого мегаполиса и Москва – не исключение. В новостройках этот вопрос хоть как-то решается, жилые комплексы сразу проектируют с подземным паркингом. Что же касается спальных районов, возведенных в прошлые годы, у людей есть единственный вариант – оставлять машины во дворе", – пояснил Романенко.

Депутат рассказал, что к нему неоднократно обращались жители различных микрорайонов юго-запада Москвы, возмущенные тем, что бывшие ранее общедоступными дворовые стоянки одну за другой преобразуют в платный паркинг.

"Совместно с общественными активистами нам удалось этим летом отстоять право людей свободно ставить свои машины во дворах домов, где они проживают, по двум адресам – улица Знаменские Садки, дом 3, корпус 1, и улица Горчакова, дом 11. Но проблема эта повсеместная, и решать ее нужно, на мой взгляд, не точечно, а глобально. Например, закрепить на законодательном уровне запрет на предоставление в аренду земельных участков, прилегающих к жилым домам, для организации платных парковок", – убежден парламентарий.

Романенко отметил, что количество автомобилей, ежедневно проезжающих по дорогам столицы, увеличивается с каждым годом. Парламентарий рассказал, какие меры стоит принять в будущем, когда автомобилистам не будет хватать места ни во дворах, ни на платных стоянках.

"К проблеме нужно подходить комплексно. В первую очередь надо развивать общественный транспорт, совершенствовать его маршрутную сеть, чтобы она была удобной для всех. В этом случае многие горожане откажутся от личных авто. Следующим шагом нужно предложить людям в качестве альтернативы дорогостоящим подземным паркингам строить быстровозводимые легкие паркинги-этажерки из металлоконструкций или многоуровневые модульные стоянки по доступным для населения ценам", – убежден Романенко.

Общественный активист, эколог и писатель Анатолий Баташев согласился с существующей проблемой нехватки парковочных мест. По его мнению, для ее решения необходимо проводить активную просветительскую работу по пропаганде отказа от личного автотранспорта в пользу экологичного.

"Очевидно, чем меньше машин в городе, тем меньше и проблем с парковками. Современная индустрия предоставила массу альтернатив передвижения: велосипеды, самокаты и другие средства. Также очень важно развивать общественный экологичный транспорт, сеть электробусов, помогающих сохранить чистой окружающую среду", – считает Баташев.

Ранее в столичном районе Отрадное завершили строительство нового многоуровневого паркинга на 751 машину в жилом комплексе "Полярная, 25". В настоящее время объект готовят ко вводу в эксплуатацию.