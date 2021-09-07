Роман Романенко исполнил 333 наказа жителей Москвы

Фото: Иван Степанов

В столичном районе Ясенево состоялось открытие нового пешеходного перехода на Литовском бульваре, 1. Его обустройства по просьбе местных жителей добился депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

"Сегодня, можно сказать, двойное событие: во-первых, жители Литовского бульвара получили долгожданный переход, а во-вторых, его обустройство стало 333-им по счету исполненным наказом от горожан за прошедшее лето. За свою карьеру космонавта я провел на орбите 333 дня, теперь такую же цифру могу вписать в своеобразный дневник добрых дел в ЮЗАО. Для меня это символично", – рассказал Романенко.

Об отсутствии удобного пешеходного перехода на Литовском бульваре между домами 1 и 10 жители Ясенева рассказали депутату еще в начале лета.

Возможность комфортно и безопасно переходить дорогу на этом участке была особенно необходима: рядом расположены три школы, детский сад и поликлиника, а также короткая дорога к метро, по которой ежедневно ходят сотни человек.

Романенко подключился к решению проблемы и направил соответствующий запрос в Дептранс Москвы.

"Рад, что совместно с горожанами нам удалось добиться от ответственных структур положительных решений в короткие сроки. Теперь долгожданная разметка нанесена и установлены соответствующие знаки, что обеспечивает безопасное дорожное движение", – подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что в следующем году на этом участке планируют установить светофор, что позволит сделать пешеходный переход регулируемым.

О важности обеспечения безопасности пешеходов также заявил общественный активист и писатель Анатолий Баташев.

"С началом осени в города всегда приходит большая проблема: школьники, забывшие за лето правила дорожного движения и перебегающие дорогу в неположенных местах на свой страх и риск. Считаю, что возле каждой школы в обязательном порядке должны быть регулируемые пешеходные переходы, а все уроки в сентябре должны начинаться с повторения ПДД", – убежден общественник.

Ранее Романенко выступил с предложением повысить статус Битцевского леса с целью усиления его защиты. Свою идею он озвучил в рамках беседы с участниками эколого-просветительской акции "Чистый пруд", прошедшей возле Новоясеневского пруда в границах парка.