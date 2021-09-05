Роман Романенко предложил присвоить Битцевскому лесу статус ландшафтного заказника

Фото: Иван Степанов

Депутат Госдумы Роман Романенко выступил с предложением повысить статус Битцевского леса с целью усиления его защиты. Свою идею он озвучил в рамках беседы с участниками эколого-просветительской акции "Чистый пруд", прошедшей возле Новоясеневского пруда в границах парка.



Парламентарий принял участие в субботнике по очистке дна, водной глади и прибрежной территории водоема вместе с учащимися образовательного комплекса "Юго-Запад", студентами, волонтерами и активистами. По словам Романенко, данное мероприятие показало, насколько жители Ясенева ценят Битцевкий лес в его первозданном виде.

"Общаясь с горожанами, я узнал, что они опасаются вырубки и застройки этого уникального зеленого массива. Считаю, что для сохранения "легких Москвы", необходимо законодательно закрепить за Битцевским лесом статус ландшафтного заказника и неприкосновенность его территории", – заявил Романенко.

По его словам, данный вопрос необходимо проработать на самом высоком уровне, и для этого в ближайшее время он планирует подготовить соответствующее обращение к Сергею Собянину. Инициативу Романенко поддержала замдиректора эколого-просветительского Центра "Заповедники" Елена Книжникова.

"Статус ландшафтного заказника, конечно, сильно облегчит нам, экологам, работу по борьбе с нарушителями целостности экосистемы. Но природу нельзя сохранить только законами и запретами, важно, чтобы сами люди обращались с ней бережно и ответственно. Такие мероприятия, как сегодняшний субботник – одна из лучших форм сохранения и восстановления зеленого пояса Москвы", – сказала она.

В свою очередь, глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина высказала уверенность, что все, кто побывал на мероприятии, запомнят этот день и сами никогда не бросят окурок или бумажку в лесу и нанести вред зеленому массиву.



По словам эколога Анатолия Баташева, фауна Битцевского леса чрезвычайно разнообразна и насчитывает более 115 видов, а территория природно-исторического парка включает в себя как природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую ценность, так и историко-археологические памятники.

Ранее специалисты Мосприроды обнаружили на берегах Верхнего Знаменского пруда в Битцевском лесу редкую молодую птицу – кулика-перевозчика. Данный вид занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.