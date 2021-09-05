Роман Романенко предложил присвоить Битцевскому лесу статус ландшафтного заказника

Фото: Иван Степанов
Депутат Госдумы Роман Романенко выступил с предложением повысить статус Битцевского леса с целью усиления его защиты. Свою идею он озвучил в рамках беседы с участниками эколого-просветительской акции "Чистый пруд", прошедшей возле Новоясеневского пруда в границах парка.
Парламентарий принял участие в субботнике по очистке дна, водной глади и прибрежной территории водоема вместе с учащимися образовательного комплекса "Юго-Запад", студентами, волонтерами и активистами. По словам Романенко, данное мероприятие показало, насколько жители Ясенева ценят Битцевкий лес в его первозданном виде.
"Общаясь с горожанами, я узнал, что они опасаются вырубки и застройки этого уникального зеленого массива. Считаю, что для сохранения "легких Москвы", необходимо законодательно закрепить за Битцевским лесом статус ландшафтного заказника и неприкосновенность его территории", – заявил Романенко.
По его словам, данный вопрос необходимо проработать на самом высоком уровне, и для этого в ближайшее время он планирует подготовить соответствующее обращение к Сергею Собянину. Инициативу Романенко поддержала замдиректора эколого-просветительского Центра "Заповедники" Елена Книжникова.
"Статус ландшафтного заказника, конечно, сильно облегчит нам, экологам, работу по борьбе с нарушителями целостности экосистемы. Но природу нельзя сохранить только законами и запретами, важно, чтобы сами люди обращались с ней бережно и ответственно. Такие мероприятия, как сегодняшний субботник – одна из лучших форм сохранения и восстановления зеленого пояса Москвы", – сказала она.
В свою очередь, глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина высказала уверенность, что все, кто побывал на мероприятии, запомнят этот день и сами никогда не бросят окурок или бумажку в лесу и нанести вред зеленому массиву.
По словам эколога Анатолия Баташева, фауна Битцевского леса чрезвычайно разнообразна и насчитывает более 115 видов, а территория природно-исторического парка включает в себя как природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую ценность, так и историко-археологические памятники.
Ранее специалисты Мосприроды обнаружили на берегах Верхнего Знаменского пруда в Битцевском лесу редкую молодую птицу – кулика-перевозчика. Данный вид занесен в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости.
Битцевскому лесу хотят присвоить новый статус
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: