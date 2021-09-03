Роман Романенко прокомментировал проект "Космический всеобуч"

Фото: Иван Степанов
В РФ начали свою работу образовательные проекты "Космический всеобуч" и Chief Space Officer. Они были запущены по инициативе центра космических технологий "Арктурус" федерального НИИ "Спецвузавтоматика". Проекты представили на VI Восточном экономическом форуме.
Как уверен летчик-космонавт Роман Романенко, России нужны различные проекты, способные вернуть интерес граждан к космической теме.
"К сожалению, некоторый период тема космоса у нас была, можно сказать, предана забвению, не было широкого информирования граждан о том, как развивается космическая отрасль, не велась работа по популяризации профессий, связанных с полетами. А было бы здорово вернуть то время, когда все дети мечтали стать космонавтами, а все взрослые следили за новостями о событиях в космосе", – рассказал Романенко.
По его мнению, новый проект – это хорошая возможность для всех желающих любого возраста улучшить свои знания по теме космоса. А образовательный курс Chief Space Officer направлен уже на более узкий круг слушателей – на специалистов в области цифровизации и техники. Он включает программу дополнительного профессионального образования.
"Нашей стране сейчас очень необходимы различные проекты, способные вернуть интерес граждан к космической теме, погрузить участников в исследования. Ведь отрасль космических технологий – самая прогрессивная, стоящая в авангарде всех других сфер: электроники, промышленности, цифровых систем", – добавил летчик-космонавт.
Участники нового проекта должны будут пройти 10 вопросов разной сложности. После тестирования участникам выдадут PDF-сертификат с оценкой. Также в рамках проектов будут проходить онлайн-лекции и встречи с экспертами области.
Ранее Роман Романенко отметил уверенное движение Китая к освоению космического пространства. Двое членов экипажа пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12" Не Хайшэн и Лю Бомин на 7 часов покинули базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной станции для работы в открытом космосе и установки внешнего оборудования.
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