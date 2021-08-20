Роман Романенко отметил уверенное движение Китая к освоению космического пространства

Фото: Иван Степанов
Летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко прокомментировал второй успешный выход тайконавтов в открытый космос.
Уточняется, что двое членов экипажа пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12" Не Хайшэн и Лю Бомин на 7 часов покинули базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной станции для работы в открытом космосе и установки внешнего оборудования.
"Работа за бортом – важный аспект изучения космического пространства. И Китай демонстрирует нам поступательное и уверенное движение к этой цели. Можно только порадоваться за коллег и надеяться, что завершение строительства китайской орбитальной станции откроет новые возможности для международного сотрудничества по проектам освоения космоса", – заявил летчик-космонавт.
Отмечается, что возраст тайконавтов, вышедших в открытый космос, превышает привычные для такой работы значения: командиру экипажа Не Хайшэну – 57 лет, а его напарнику Лю Бомину – 55. Но, по словам Романенко, это не самый уникальный случай в истории космонавтики. Герой России Павел Виноградов сделал 7 выходов, последний из которых – в возрасте 59 лет.
В июне в Китае отпраздновали старт космического корабля "Шэньчжоу-12". В космос его провожали многочисленные чиновники, военные и простые китайцы. Запуск приурочили к 100-летию Коммунистической партии КНР. На борту "Шэньчжоу-12" три члена экипажа.
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