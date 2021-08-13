Россия поможет подготовить и отправить в космос женщину-астронавта из Туниса – "Роскосмос"

Фото:roscosmos.ru
Россия и Тунис подписали Меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в области пилотируемой космонавтики, а также обсудили возможность подготовки женщины-астронавта из Туниса. Об этом говорится в сообщении "Роскосмоса".
Уточняется, что гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в пятницу, 13 августа, провел встречу с гендиректором тунисской компании Telnet Holding Мухаммедом Фрихой при участии посла Тунисской Республики в РФ Тарака бен Салема.
"Итогом встречи стало подписание совместного Меморандума о взаимопонимании относительно двустороннего сотрудничества в области пилотируемых космических полетов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках встречи обсуждались "перспективы российско-тунисского сотрудничества в области пилотируемых космических полетов, в частности намерения тунисской стороны осуществить подготовку и запуск в космос женщины-космонавта".
Ранее ООН предупредила о большом количестве угрожающих Земле астероидов. В документе утверждается, что на сегодня известно о более чем 25 тысячах подобных объектов. За 2020 год всемирная сеть астрономических обсерваторий, находящаяся в более чем 40 государствах, зафиксировала почти 39,5 миллиона записей о наблюдениях астероидов и комет.
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