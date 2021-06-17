"Москва и мир": ограничения из-за коронавируса и старт космического корабля "Шеньчжоу-12"

Вслед за столицей в Санкт-Петербурге вступили в силу дополнительные ограничения из-за коронавируса. В городе приостановили работу фуд-кортов и детских комнат в торговых центрах. Ресторанам и кафе запретили работать с 02:00 до 06:00. Исключение – доставка и обслуживание на вынос. Кинотеатры сократили максимально допустимую заполняемость залов – с 75 до 50%. В фан-зонах Евро-2020 запрещена работа общепита и продажа продуктов, кроме напитков.

Меры ввели и другие регионы. В частности, это коснулось Республик Бурятия и Марий-Эл, Ханты-Мансийского автономного округа, Мурманской, Московской, Волгоградской и Калининградской областей, а также Хабаровского края. В одновременно с этим четвертый российский регион объявил об обязательной вакцинации – Сахалинская область. Там прививаться необходимо некоторым группам работающих жителей. Это сотрудники сферы торговли и услуг, образования, здравоохранения, соцзащиты, и соцобслуживания, транспорта, энергетики. 16 июня обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели в Москве, Подмосковье и Кузбассе.

В Китае отпраздновали старт космического корабля "Шеньчжоу-12". В космос его провожали многочисленные чиновники, военные и простые китайцы. Запуск приурочили к 100-летию Коммунистической партии КНР.

На борту "Шеньчжоу-12" три члена экипажа. Тайконавтам, так называют их в Поднебесной, предстоит работа на строящейся китайской космической станции. Если все пойдет по плану, то экипаж может поставить национальный рекорд непрерывного пребывания на орбите – три месяца.

Тайконавты проверят функциональные характеристики оборудования, их ждут выходы в открытый космос. Это седьмая космическая миссия в истории Китая и первая почти за пять лет.

КНР собирается построить орбитальную станцию в два этапа, на каждом из которых запланировано по шесть пусков. "Шэньчжоу-12" – четвертый по счету. После него в околоземное пространство в ближайшие полгода отправятся два корабля – грузовой и пилотируемый. В Пекине заявляют, что после завершения строительства, космическая станция сможет принимать международные экспедиции.

Первый этаж больницы и более десяти частных домов подтоплены в Керчи из-за сильного ливня. Дождь выпал минувшей ночью. На город уже вылилось полторы месячные нормы осадков, из берегов вышла река Мелек-Чесме. В некоторых селах рядом с городом пришлось проводить эвакуацию. А часть самой Керчи осталась без электричества, в городе нарушено водоснабжение. Местные жители выкладывают в соцсети кадры на которых видно, что на улицах воды по пояс. Затоплены легковые автомобили и автобусы.

МЧС и городская администрация сейчас принимают меры для того, чтобы справиться с ситуацией. Задействована тяжелая техника, общественный транспорт и плавсредства. Лодкой пришлось воспользоваться и главе Крыма Сергею Аксенову. Он добрался до подтопленной больницы и потом рассказал об обстановке. По его словам, в воде сейчас огромное количество жилых помещений и коммерческих объектов. Аксенов заявил, что никто не останется без помощи, все потери людей будут компенсированы.