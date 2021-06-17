Аномальная жара до 33 градусов установится в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Гидрометцентр выпустил предупреждение о сильной жаре в Москве в период с 19 по 22 июня. Температура воздуха в эти дни будет достигать плюс 30–33 градусов.
"Ожидается, что дневные показания термометров в Москве 19–22 июня будут близки к абсолютным максимумам", – говорится в сообщении.
Благодаря антициклону в столице установится сухая малооблачная погода. Температура воздуха превысит климатическую норму на 4–5 градусов.
Кроме того, прогнозируется опасный уровень ультрафиолетового излучения: УФ-индекс будет достигать показателя 6–8. В метеослужбе рекомендовали в эти дни позаботиться о защите кожи и глаз, а также не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать перегрева в жару. Специалисты посоветовали ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума и проветривать помещения.
Выходя на улицу, стоит отдать предпочтение легкой одежде из натуральных тканей светлых оттенков, а также не забывать про головной убор. Также рекомендуется отказаться от жирной пищи, есть больше фруктов и овощей, а мясо заменить рыбой или другими морепродуктами, заключили они.
"Доктор 24": жара и сердце
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