Москвичам пообещали субтропическую жару в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Конец рабочей недели и предстоящие выходные в Москве будут не только жаркими, но и засушливыми. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на метеоролога Гидрометцентра Александра Голубева.
Он отметил, что с пятницы, 18 июня, воздушные массы в столице начнут активно прогреваться, так что в выходные столбики термометров поднимутся до отметок +28...+31 градус.
"Если говорить подробно, то в пятницу, 18 июня, в течение суток на фоне повышенного давления ожидается ясная погода: ночью – около +15...+17 градусов, днем – порядка +26...+28, ветер южный, умеренный", – сказал специалист.
В субботу днем, по словам Голубева, воздух прогреется до +27...+29 градусов, а ночью температура опустится до +16...+18 градусов.
В воскресенье, по прогнозам синоптика, станет еще жарче. Небо будет ясным, а воздух прогреется до +30 градусов. Ночь также будет теплой – около +17...+19 градусов.
Метеоролог порекомендовал всем не забывать надевать головной убор перед выходом на улицу.
Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как избежать перегрева организма в жаркую погоду. Так, рекомендуется ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума. При нахождении в помещении нужно его проветривать.
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