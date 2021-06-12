Песков оценил новые антикоронавирусные меры в Москве

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новые антикоронавирусные меры в Москве, передает ТАСС.

Согласно указу мэра столицы, в городе будут продлены выходные дни на период с 15 по 19 июня.

"Главы регионов реализуют свои особые полномочия", – заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что в настоящий момент аналогичные решения на федеральном уровне не принимались. Он также отметил, что подразделения администрации президента, обеспечивающие мероприятия главы государства, продолжат работать.

Сергей Собянин объявил о продлении выходных дней в Москве. Нерабочие дни устанавливаются на период с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников.

Помимо этого, вводится требование о переводе 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет на удаленную работу. На время ограничительных мер будут закрыты фудкорты, детские аттракционы, станет недоступна городская инфраструктура в столичных парках.

За последние сутки в столице выявили 6 701 новый случай заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 1 657 пациентам.