Песков поддержал решение ряда регионов по обязательной вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поддержал решение некоторых регионов о введении обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных групп граждан. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Песков назвал такое решение движением в правильном направлении, подчеркнув, что это его личная оценка.

Ранее из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.

Позже обязательную вакцинацию для ряда граждан ввели на Сахалине.

В частности, вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.

Также привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания. Кроме того, необходимо обеспечить вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников театров, кинотеатров и концертных залов.

Сотрудники смогут выбрать любую зарегистрированную вакцину. В настоящее время их в России четыре – "Спутник V", "КовиВак", "ЭпиВак", "Спутник Лайт".