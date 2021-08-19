МКС поднимут на километр ради корабля со съемочной группой

Орбиту МКС приподнимут примерно на километр. Корректировку орбиты должны были провести 19 августа, но перенесли на 21 августа. Она нужна для стыковки корабля "Союз-19", который должен прибыть на станцию осенью.

Вместе с космонавтом на МКС прилетит съемочная группа. В ее составе актриса Юлией Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Они планируют снимать первый в космосе фильм.

Шипенко известен зрителям по ленте "Холоп". Юлия Пересильд снималась в сериале "Зулейха открывает глаза", а также в таких картинах, как "Петровы в гриппе", "Черновик".

Рабочее название ленты, которую планируют снимать, – "Вызов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.