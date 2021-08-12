В Московском планетарии рассказали, смогут ли москвичи увидеть звездопад 13 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала Москве 24, где лучше наблюдать метеорный поток Персеиды в ночь с 12 на 13 августа.

С вечера 12 августа жители почти всех регионов России, включая Московскую область, смогут увидеть метеорный поток Персеиды. Пик активности звездопада должен произойти в 23:00, и при хорошей погоде в темном небе будет пролетать до 110 метеоров в час. Их можно будет увидеть невооруженным глазом.

В Московском планетарии сообщили, что Луна в это время проходит фазы новолуния и не помешает наблюдениям метеоров. Однако может не повезти с погодой: при высокой облачности в Московском регионе вряд ли будет видно звездное небо.

"Для наблюдения Персеид нужны хорошие условия. Это чистое небо, горизонт. В центре Москвы, конечно, не увидим. Если будет чистое небо за городом – можно", – сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

Специалист обратила внимание, что сейчас над Москвой проходит циклон, небо затянуто облаками и тучами, идут дожди, звезд не видно, так что, если погода не наладится, звездопад не получится увидеть.

"Очень слабые объекты, такие как метеорные потоки и отдельные метеорные вспышки, очень сложно увидеть и в хорошую погоду, а в такую погоду – невозможно", – подчеркнула она.

Однако если погода к вечеру улучшится, можно будет насладиться метеорным потоком, сообщила Рублева.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Лучше, конечно за городом. Как стемнеет, наблюдайте и сегодня, и завтра. В течение нескольких дней этот поток остается активным.

Для наблюдения за природным явлением директор планетария посоветовала выезжать за пределы Москвы, как можно дальше от городских огней. На темном небе вдали от мегаполиса вероятность увидеть метеоры гораздо выше, заключила Рублева.

Ранее синоптики спрогнозировали, что дожди в столице продолжатся весь четверг. В Москве ожидаются грозы и порывистый ветер. Таким образом, 12 августа может стать самым дождливым днем в столице с начала 2000-х годов.