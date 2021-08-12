Москва досрочно выполнит месячную норму по осадкам – синоптики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве план по месячной норме осадков в августе будет выполнен досрочно. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, до 11 августа накопленный объем осадков в городе не превышал половины от месячной нормы, однако ситуацию изменили дожди, начавшиеся накануне вечером.

"За процесс местами выпало до 47% от месячной нормы дождей. Днем дождь в Москве продолжится от небольшого до умеренного, и город досрочно выполнит августовскую норму по осадкам", – говорится в сообщении.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что дожди в столичном регионе продолжатся и в четверг.

В Москве ожидаются грозы и порывистый ветер. Под влиянием южного циклона и атмосферного фронта воздух не сможет прогреться до климатической нормы, однако осадки будут значительно слабее, чем накануне.

Таким образом, 12 августа может стать самым дождливым с 1948 года. Суточный рекорд осадков для 12 августа пока принадлежит 1980 году, когда было зарегистрировано 38,2 миллиметра.