Космонавт рассказал, что могли увидеть миллиардеры Безос и Брэнсон во время полета

Фото: ТАСС/AP/Tony Gutierrez
Космонавт, Герой России Сергей Волков рассказал, что могли увидеть миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон во время суборбитальных полетов. Об этом сообщает "Мир 24".
Брэнсон на космолете Unity-22 взлетел на высоту 80 километров над Землей, а Безос поднялся на 100 километров в космическом корабле New Shepard. По словам эксперта, обзор во время экспедиций был шире, чем в случае с обычными самолетами.
"Ты уже видишь черное небо, облака все внизу, видна тонкая линия атмосферы, которая защищает нас от солнечных лучей и солнечной радиации, видно, что Земля круглая", – описал Волков.
Космонавт добавил, что бизнесмены гарантированно испытывали перегрузки во время полета. Данный процесс связан с серьезным ускорением летательного аппарата.
Кроме того, Сергей Волков оценил перспективы космического туризма. По словам специалиста, впечатления стоят больших денег, несмотря на то что весь полет длится не более часа.
Космический корабль New Shepard с основателем Amazon Джеффом Безосом на борту завершил первый пассажирский суборбитальный полет накануне, 20 июля. Непосредственно вылет занял одиннадцать минут. До Безоса суборбитальный полет совершил космолет Unity-22 компании Virgin Galactic во главе с основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.
Илон Маск поздравил Джеффа Безоса с успешным суборбитальным полетом
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: