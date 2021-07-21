Космонавт рассказал, что могли увидеть миллиардеры Безос и Брэнсон во время полета

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Космонавт, Герой России Сергей Волков рассказал, что могли увидеть миллиардеры Джефф Безос и Ричард Брэнсон во время суборбитальных полетов. Об этом сообщает "Мир 24".

Брэнсон на космолете Unity-22 взлетел на высоту 80 километров над Землей, а Безос поднялся на 100 километров в космическом корабле New Shepard. По словам эксперта, обзор во время экспедиций был шире, чем в случае с обычными самолетами.

"Ты уже видишь черное небо, облака все внизу, видна тонкая линия атмосферы, которая защищает нас от солнечных лучей и солнечной радиации, видно, что Земля круглая", – описал Волков.

Космонавт добавил, что бизнесмены гарантированно испытывали перегрузки во время полета. Данный процесс связан с серьезным ускорением летательного аппарата.

Кроме того, Сергей Волков оценил перспективы космического туризма. По словам специалиста, впечатления стоят больших денег, несмотря на то что весь полет длится не более часа.

Космический корабль New Shepard с основателем Amazon Джеффом Безосом на борту завершил первый пассажирский суборбитальный полет накануне, 20 июля. Непосредственно вылет занял одиннадцать минут. До Безоса суборбитальный полет совершил космолет Unity-22 компании Virgin Galactic во главе с основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту.