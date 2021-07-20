Космонавт Борисенко прокомментировал полет Безоса на корабле New Shepard

Фото: AP Photo/Tony Gutierrez
Полет, который совершил основатель Amazon Джефф Безос на корабле New Shepard, нельзя считать космическим, поскольку аппарат не набрал первую космическую скорость, заявил российский космонавт Андрей Борисенко. Об этом сообщает РБК.
"Полет Безоса называется "суборбитальный полет". Это означает, что, даже если аппарат выходит за пределы атмосферы, то есть формально попадает в космическое пространство, он не набирает первую космическую скорость. То есть он не является космическим кораблем в полном смысле этого слова. И люди, которые там находятся, не совершают космический полет, значит, ни о каком космическом туризме здесь речь не идет", – сказал Борисенко.
Он пояснил, что Безос пробыл в невесомости всего несколько минут и успел увидеть Землю с большой высоты, однако настоящий одновитковый космический полет длится примерно 80 минут.
"Почувствуйте разницу: 8 минут и 80. Поэтому и "билеты" на полноценные космические корабли стоят гораздо дороже. Там получается настоящий космический полет. А здесь – то, что специалисты называют баллистическим прыжком, или полетом по суборбитальной траектории. Скорее, такой полет можно рассматривать как хороший, дорогой, интересный аттракцион типа "Диснейленда", – добавил космонавт.
С выводами Борисенко согласился вице-президент Федерации космонавтики России Олег Мухин. По его словам, в полете владельца Amazon нет ничего необычного.
"Космический туризм – это когда ты летишь на орбиту, прилетаешь в космическую гостиницу, там какое-то время находишься, летишь вокруг Земли. Пребываешь в невесомости, обедаешь на станции, видишь Землю из космоса. А суборбитальный полет — это подскок на высоту и несколько минут в невесомости", – отметил Мухин.
Во вторник, 20 июля, космический корабль New Shepard завершил первый пассажирский суборбитальный полет. Пассажиром и инициатором полета выступил миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос. Вместе с ним в полет отправились его младший брат Марк, 82-летняя бывшая летчица Уэлли Фанк, а также 18-летний американец Оливер Деймен.
В ходе экспедиции космический корабль поднялся на высоту 100 километров. Четыре минуты из одиннадцати, отведенных под полет, члены экипажа испытывали невесомость.
Миллиардер Джефф Безос приземлился после полета в космос
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