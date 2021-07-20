Безос показал видео из капсулы New Shepard во время полета

Фото: instagram.com/jeffbezos/

Джефф Безос выложил в своем аккаунте в Instagram видео из капсулы корабля New Shepard во время суборбитального полета, который он совершил вместе со своим младшим братом Марком, 82-летней бывшей летчицей Уэлли Фанк, а также 18-летним американцем Оливером Дейменем.

В ходе экспедиции космический корабль поднялся на высоту 100 километров. Четыре минуты из одиннадцати, отведенных под полет, члены экипажа испытывали невесомость.



Во вторник, 20 июля, космический корабль New Shepard завершил первый пассажирский суборбитальный полет. Пассажиром и инициатором полета выступил миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос.

Отделившаяся от ракеты-носителя капсула спустилась на землю на парашютах. Носитель также совершил вертикальную посадку. Управление кораблем осуществлялось в автоматическом режиме.

Перед полетом Безос во время интервью ряду американских телеканалов заявил, что не соперничает с другими предпринимателями, которые планируют совершить туристические полеты в космос.

До Безоса суборбитальный полет совершил космолет Unity-22 компании Virgin Galactic во главе с основателем миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту. Летательный аппарат поднимался на высоту 86 километров над Землей.

