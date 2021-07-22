Китай отверг план второй фазы расследования происхождения коронавируса

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Фото: ТАСС/STRINGER/EPA
Китай не планирует следовать предложенному ВОЗ плану второй фазы расследования происхождения SARS-CoV-2, поскольку он противоречит здравому смыслу. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на заместителя главы государственного комитета здравоохранения КНР Цзэна Исиня.
"Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл", – сказал он.
Исиня подчеркнул, что Китай готов поддерживать исследования, основанные исключительно на научном подходе, а также добавил, что его страна выступает против политизации расследования ВОЗ. Вторая фаза расследования должна быть основана на данных, полученных в результате первой, заключил Исинь.
В середине июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду на то, что КНР поддержит дальнейшие шаги организации по установлению происхождения нового коронавируса. Специалисты планировали проверить лаборатории, расположенные в районе возникновения вируса в 2019 году, а также местную флору и фауну.
До этого глава ВОЗ допустил версию, согласно которой распространение коронавируса произошло в результате его утечки из лаборатории в Ухане.
Он также отметил, что международная группа экспертов, отправленная в Китай для выяснения причин возникновения коронавирусной инфекции, столкнулась с определенными проблемами при попытке получить доступ к данным о его распространении.
В институте вирусологии Уханя заявили, что не создавали коронавирус
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