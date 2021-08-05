Разведка США получила секретные данные о вирусах в лаборатории в Ухане – СМИ

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Разведывательные службы Соединенных Штатов приступили к анализу полученных генетических данных о вирусах, которые изучали специалисты лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

При этом не уточняется, каким образом американские спецслужбы получили доступ к данным. Телекомпания не исключила, что это произошло в результате взлома серверов.

Отмечается, что тщательный анализ генетической информации проведут с помощью "суперкомпьютеров" в лабораториях Министерства энергетики США.

По данным CNN, процесс затруднен тем, что сопроводительные записи сделаны на китайском языке, поэтому спецслужбам Соединенных Штатов предстоит найти специалистов со знанием китайского языка, которым они смогут доверять.

Ранее республиканцы из палаты представителей Соединенных Штатов обнародовали итоги собственного расследования о происхождении COVID-19. Они составили отчет на основе данных из открытых источников, а также косвенных свидетельств.

При этом научный сотрудник Уханьского института вирусологии Юань Чжимин ранее заявил, что доказательств, подтверждающих искусственное происхождение коронавируса или его утечку из лаборатории, не существует.