NASA ищет добровольцев для симуляции жизни на Марсе

Фото: nasa.gov

NASA ищет добровольцев, согласных на протяжении года имитировать изоляцию на Марсе, сообщает Sky News.

Американское агентство представило дом, напечатанный на 3D-принтере, который находится в здании космического центра Джонсона в Хьюстоне, в Техасе.

В данный жилой комплекс входит 4 индивидуальных помещения для экипажа на одном конце и станции выращивания продуктов питания на другом, а между ними располагаются общие жилые помещения.

Цель NASA заключается в подготовке к запуску людей на Марс. Сейчас ведется набор заявок от добровольцев, которые готовы провести год в особых условиях.

Эта имитационная миссия по исследованию Марса включит в себя ограниченную связь с домом, ограниченные запасы продовольствия и ресурсов, а также периодические сбои в оборудовании.

Всего в планах агентства проведение трех экспериментов, из которых первый начнется осенью 2022 года.

От кандидатов требуется наличие степени магистра в области естественных наук, инженерии или математики и опыт работы пилотом.

Ранее в NASA приняли решение отложить запуск корабля Starliner на Международную космическую станцию. Изначально пуск планировали осуществить 30 июля. Уточняется, что NASA перенесло запуск из-за инцидента с российским модулем "Наука".

