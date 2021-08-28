Романенко обсудил с экспертами Мосархитектуры тему строительства метро в Южном Бутове

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Депутата Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко провел совещание в Комитете по архитектуре и градостроительству города Москвы на тему строительства новой станции метро в микрорайоне, ограниченном улицами Брусилова, Маршала Савицкого и Захарьинские Дворики, на юго-западе Москвы.

"Для жителей части Южного Бутова, которая находится за Варшавским шоссе, самый актуальный на сегодня вопрос – транспортная доступность. Ближайшая станция метро – в часе езды по пробкам. Конечно, это сильно усложняет жизнь людям в плане дороги до работы и дома, важных социальных, образовательных и культурных учреждений. Почти 4 тысячи бутовчан высказались в поддержку предложения о строительстве новой станции метро – сегодня я принес их подписи в Мосархитектуру, чтобы вместе с экспертами обсудить перспективы решения этого проблемного вопроса", – заявил Роман Романенко.

В совещании также участвовали заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Костин, начальник управления внеуличного транспорта комитета Константин Лехт, первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы Анзор Алисултанов и депутат Московской городской Думы Людмила Гусева.

Участники встречи обговорили вопросы, связанные с продлением Бирюлевской линии метрополитена, а также возможность в рамках разработки этого проекта предположить строительство новой станции метро в микрорайоне, ограниченном улицами Брусилова, Маршала Савицкого и Захарьинские Дворики.

Инициативу Романенко поддержала его коллега из Мосгордумы Людмила Гусева.

"40 тысяч москвичей, проживающих в обсуждаемом микрорайоне – это в том числе и многодетные семьи, и пожилые люди, и инвалиды, и много других категорий граждан, для которых доступная городская среда имеет повышенное значение. Очень надеюсь, что при ближайшем рассмотрении инвестиционной программы и бюджета города на будущий год мы уже сможем включить туда расходы на проработку проекта новой станции метро" – высказалась депутат.

Первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы Анзор Алисултанов подчеркнул, что новая станция принесет не только комфорт жителям, но экономическое развитие самому району, уточнив, что наличие метро всегда увеличивает интерес бизнеса к территории.

"Вопрос о строительстве нового метро сейчас прорабатывается в Комитете в рамках Генерального плана развития Бутово. Возможно, это будет частью продления строящейся Бирюлевской линии метрополитена либо уже имеющейся Бутовской. Надо считать, смотреть, что лучше будет как с экономической и ландшафтной точки зрения, так и с позиции максимального охвата жителей и эргономической составляющей", – сделал вывод заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Сергей Костин.

Участник градозащитных движений ВООПИиК и "Архнадзор" Алексей Крапухин также поддержал развитие подземного транспорта на юго-западе Москвы. По его мнению, Бутовская линия метро должна быть продлена до Новокурьяново с пересадкой на станцию МЦД "Щербинка".

В свою очередь, эколог и писатель Анатолий Баташев уверен, что расширение метрополитена до районов Подмосковья может стать одним из методов борьбы за чистый воздух.

"Автотранспорт – один из главных загрязнителей воздуха, на его долю приходится примерно половина негативного воздействия. Постоянные пробки в городе и на МКАДе существуют, потому что нет развития общедоступного транспорта – жителям ближайшего Подмосковья все обещают метро, но не строят, поэтому они и ездят в столицу ежедневно на своих авто. Чем больше районов Подмосковья будет охвачено "подземкой" – тем чище в итоге станет воздух самой Москвы", – выступил Баташев.

Ранее стало известно, что московские метростроевцы участвуют в одном из самых амбициозных проектов Восточной Европы – в строительстве тоннелей на участке скоростной железной дороги от Белграда до государственной границы Сербии. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

