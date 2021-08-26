Два детских сада и поликлиника появятся на месте бывшей промзоны Кунцево

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На месте бывшей промзоны Кунцево появятся два детских сада и поликлиника, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, участок между улицами Молодогвардейской и Бобруйской реорганизуют по проекту "Индустриальные кварталы".

"Разработанный инвестором проект планировки предполагает строительство двух детских садов более чем на 500 мест площадью 11,5 тысячи квадратных метров и поликлиники на 170 посещений в смену. Реорганизация территории позволит создать почти 1,5 тысячи рабочих мест", – приводит слова Ефимова Агентство "Москва".

Вице-мэр добавил, что инвестор вложит в проект свыше 100 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект составит 586 миллионов рублей в год. В рамках реорганизации бывшей промзоны Кунцево планируют построить более 610 тысяч квадратных метров недвижимости.

В свою очередь, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров отметил, что проект реализуют до 2032 года. По его словам, к тому сроку там возведут около 600 тысяч квадратных метров жилья.

"При этом четверть нежилой недвижимости – около 160 тысяч квадратных метров – будет построена в рамках программы реновации", – добавил он.

Ранее Ефимов рассказал, что ключевой задачей при комплексном развитии территорий бывших промышленных зон является создание новых рабочих мест.

По его словам, программа "Индустриальные кварталы" подразумевает под собой комплексное развитие территорий бывших промзон, на которых не осталось действующих производств и которые в большинстве своем представляют собой заброшенные бывшие промышленные предприятия.