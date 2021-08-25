Бочкарев: метростроевцы Москвы участвуют в проекте ж/д строительства Восточной Европы

Фото: ФОТО: АО «МОСМЕТРОСТРОЙ»

Московские метростроевцы участвуют в одном из самых амбициозных проектов Восточной Европы – в строительстве тоннелей на участке скоростной железной дороги от Белграда до государственной границы Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева.

"Специалисты Мосметростроя совместно с "РЖД Интернешнл" проложили два железнодорожных однопутных тоннеля на участке Стара-Пазова – Нови-Сад. Работа стартовала в сентябре 2017 года. В феврале 2022 года планируется полностью завершить обустройство и оснащение тоннелей", – сказал Бочкарев.

Он отметил, что трасса тоннелей пролегает в сложных горногеологических условиях. В том числе через неустойчивые обводненные грунты. По словам Бочкарева, реализовать проект в срок удалось благодаря богатому опыту и высокой квалификации московских метростроителей.

Проходку по четырем забоям вели одновременно с южного и северного порталов. Последние выходили в оползневую зону в границах национального парка "Фрушка Гора", которую пришлось укреплять каскадом опорных конструкций из буронабивных свай, объединенных ростверками.

Сбойки правого и левого тоннелей произвели в первой половине 2020 года.

В сообщении пресс-службы отмечается, что в рамках проекта Мосметрострой построил 46 искусственных сооружений. В частности, два железнодорожных моста и две автодорожные эстакады, четыре подземных транспортных тоннеля, пять подземных пешеходных переходов и 33 водопропускные трубы.

Объекты выполняли в населенных пунктах, в зонах действующих коммуникаций и на пересечениях автомобильных дорог, что потребовало тщательно проработать логистику и организацию строительных площадок.

"Самыми сложными в исполнении оказались крупные объекты. Среди них – S-образная автодорожная эстакада с пролетами из преднапряженных бетонных конструкций, расположенная в городе Сремски-Карловцы, и железнодорожный мост в городе Нови-Сад, для возведения которого полностью перекрыли автомобильное движение по главной улице и выполняли работы в круглосуточном режиме", – рассказал генеральный директора АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

Также сложным объектом стал автомобильный тоннель под железной дорогой на улице Божидара Аджие в городе Петроварадин. В ходе его строительства обнаружили подземное озеро. Откачивать воду насосами пришлось круглосуточно. В последствии на данном участке полностью заменили грунт.

Аналогичный переезд на улице Воеводы Путника в Инджии, соединяющий город с автомагистралью между Белградом и Нови-Садом, возводили в стесненных условиях: рядом располагаются жилые дома, стадион и мукомольная фабрика.

В пресс-службе добавили, что в будущем проект позволить увеличить скорость на данном отрезке до 200 км/ч.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что общая строительная готовность станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оценивается на 50%. В активном строительстве также находятся и другие станции восточного участка БКЛ – "Печатники", "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон".