Бочкарев: общая строительная готовность станции "Текстильщики" БКЛ метро оценивается в 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Общая строительная готовность станции "Текстильщики" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро оценивается наполовину. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"На 90% выполнены работы по устройству основных монолитных конструкций станционного комплекса. Параллельно ведется монтаж инженерных систем и архитектурно-отделочные работы. <...> Общая готовность восточного участка БКЛ составляет порядка 43%", – сообщил Бочкарев.
Как уточнил заммэра, в активном строительстве также находятся и другие станции восточного участка БКЛ – "Печатники", "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон". Накануне сообщалось, что началось строительство последнего, 70-го тоннеля на Большой кольцевой. Он пройдет между "Кленовым бульваром" и "Каширской".
Как сообщил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов, на станции "Текстильщики" почти наполовину завершен монтаж воздуховодов, на данный момент специалисты начали прокладывать силовой кабель.
"Смонтировано шесть эскалаторов из 13, начались работы по укладке гранита на платформенной части", – уточнил он, добавив, что отделка вестибюля и станции будет выполнена из керамогранита и серого камня.
Ранее сообщалось, что тоннель между станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) пройден более чем наполовину. Отмечается, что десятиметровый тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Виктория" прошел уже 904 метра двухпутного тоннеля между строящимися станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" восточного участка БКЛ.
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