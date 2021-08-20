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Транспорт

15:15

Собянин: будущая БКЛ метро изменит историю московского транспорта

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В Москве началось строительство 70-го, последнего тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Все тоннели БКЛ планируют закончить строить до конца 2021 года. Об этом на своей странице в Instagram написал мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня начали строить последний, 70-й тоннель на Большой кольцевой. Он пройдет между "Кленовым бульваром" и "Каширской". Кроме него в работе еще четыре тоннеля: пройдено 70% пути от "Нагатинского Затона" до "Кленового бульвара", полпути от "Печатников" до "Нагатинского Затона", строим соединительную линию в депо "Аминьевское"; второй тоннель на участке от "Каширской" до "Кленового бульвара", – сообщил Собянин.

Мэр уточнил, что Большая кольцевая линия метро – один из главных проектов развития московского транспортного узла. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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