Собянин принял решение о строительстве ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве нового ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте. Он появится на месте старого здания. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Имущественный комплекс ледового дворца ЦСКА с прилегающими к нему четырьмя открытыми теннисными кортами перейдет в собственность города. Процедура будет проведена безвозмездно по договору дарения от прежнего владельца ООО "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА".

Проект будет воплощен согласно трехстороннему соглашению 2020 года между Министерством обороны РФ, правительством Москвы и АО "Ледовый дворец "Красная армия".

В апреле состоялась церемония закрытия ледовой арены, в которой приняли участие ветераны, игроки и болельщики хоккейного клуба ЦСКА. Последний матч на ней прошел в марте 2021 года.

Ранее Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец в районе Солнцево, построенный за счет частных инвестиций. Градоначальник рассказал, что в прошлом площадки под спортобъекты не были востребованы на торгах, однако сейчас практически все легко уходят. При этом интерес сохраняется даже в период пандемии.