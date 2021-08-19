Собянин принял решение о строительстве ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте

13:29
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве нового ледового дворца ЦСКА на Ленинградском проспекте. Он появится на месте старого здания. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Имущественный комплекс ледового дворца ЦСКА с прилегающими к нему четырьмя открытыми теннисными кортами перейдет в собственность города. Процедура будет проведена безвозмездно по договору дарения от прежнего владельца ООО "Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА".
Проект будет воплощен согласно трехстороннему соглашению 2020 года между Министерством обороны РФ, правительством Москвы и АО "Ледовый дворец "Красная армия".
В апреле состоялась церемония закрытия ледовой арены, в которой приняли участие ветераны, игроки и болельщики хоккейного клуба ЦСКА. Последний матч на ней прошел в марте 2021 года.
Ранее Сергей Собянин осмотрел новый ледовый дворец в районе Солнцево, построенный за счет частных инвестиций. Градоначальник рассказал, что в прошлом площадки под спортобъекты не были востребованы на торгах, однако сейчас практически все легко уходят. При этом интерес сохраняется даже в период пандемии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: