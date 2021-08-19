Москвичи выбрали название для новой станции БКЛ

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование, посвященное выбору названия для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая появится недалеко от бывшей территории судостроительного завода в районе Нагатинский Затон. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Среди предложенных названий лидирует вариант "Нагатинский Затон", за него проголосовали 46,89 процента пользователей. Название "Корабельная" одобрили 27,20 процента участников голосования. За вариант "Речная" голоса отдали 16,42 процента пользователей", – говорится в материале.
Отмечается, что горожане предлагали также свои названия для станции, среди которых "Москворечная", "Судостроительная", "Речные ворота" и "Тихая гавань".
Открытие новой станции БКЛ метро запланировано на 2022 год в составе участка от станции "Нижегородская" до станции "Каширская".
Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что тоннель между станциями "Печатники" и "Нагатинский Затон" пройден более чем наполовину. По его словам, продолжается проходка двухпутного тоннеля между станциями "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар".
По словам Бочкарева, запуск Большой кольцевой линии метро позволит улучшить доступность более сотни точек притяжения, в числе которых парки и прогулочные зоны, корпуса вузов, объекты спорта, культуры и досуга.
"Это наш город": проходку всех тоннелей на БКЛ планируют завершить в этом году
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