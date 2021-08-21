Андрей Бочкарев рассказал о скором открытии обновленного Старо-Рублевского путепровода

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Реконструкция Старо-Рублевского путепровода на западе Москвы завершится в третьем квартале 2022 года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В ходе реконструкции путепровода будет построено и реконструировано порядка 2 километра дорог. Проектом предусмотрел возведение двух параллельных эстакад-съездов с путепровода – один на Северный дублер Кутузовского проспекта, другой – на улицу Герасима Курина и Рублевское шоссе", – заявил Бочкарев.
Заммэра также отметил, что по окончании реконструкции улицы Герасима Курина и Ивана Франко, ранее не связанные между собой, соединят.
"Сейчас ведутся работы по строительству опор съезда с Рублевского шоссе на Северный дублер Кутузовского проспекта и тоннеля на пересечении с улицей Герасима Курина, также продолжается реконструкция старого путепровода", – уточнил глава Стройкомплекса.
По словам Бочкарева, объект готов более чем на 30%, а запуск движения по обновленному путепроводу планируется в осенью 2022 года.
Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что специалисты завершили работы по обновлению дорожной разметки в столице. Он уточнил, что в общей сложности разметка была нанесена на 4,2 тысячи дорожных объектов, общая протяженность линий превышает 15 тысяч километров.
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