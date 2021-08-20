Ледовый центр "Снегирь" в ТиНАО ввели в эксплуатацию

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
В поселении Марушкинское в ТиНАО ввели в эксплуатацию тренировочно-оздоровительный центр "Снегирь", сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.
Как рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в трехэтажном здании площадью 6,7 тысячи квадратных метров, возведенном за счет инвестора, располагаются два искусственных катка и тренажерные залы.
По его словам, в центре планируют проводить тренировки и соревнования не только по традиционным ледовым видам спорта, но и по волейболу, баскетболу, сквошу.
"В свободное от тренировок время предполагаются массовые катания на коньках", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
В свою очередь, председатель комитета государственного строительного надзора столицы Игорь Войстратенко, отметил, что комитет уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. При строительстве центра "Снегирь" специалисты провели семь инспекционных проверок по качеству выполненных работ и применяемых стройматериалов.
По его словам, все нарушения были устранены в установленные сроки.
Ранее в эксплуатацию ввели ладовый дворец в Ново-Переделкине. Как рассказал Бочкарев, в крытом катке общей площадью 13 тысяч квадратных метров размещено четыре ледовых площадки, а также административная, техническая и коммерческая зоны. По его словам, также была создана парковка на 56 автомобилей, включая места для транспорта маломобильных граждан. К тому же, для удобства людей вход сделан на одном уровне с тротуаром.
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