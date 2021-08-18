Ледовый дворец в Ново-Переделкине ввели в эксплуатацию – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ледовый дворец в Ново-Переделкине ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города со ссылкой на заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.
"Вблизи деревни Орлово введен в эксплуатацию новый ледовый дворец с учебно-тренировочной ареной. В крытом катке общей площадью 13 тысяч квадратных метров размещено четыре ледовых площадки, а также административная, техническая и коммерческая зоны", – сообщил Бочкарев.
Как уточнил заммэра, комплекс строился за счет средств инвестора и будет готов к круглогодичной работе. По его словам, также была создана парковка на 56 автомобилей, включая места для транспорта маломобильных граждан. К тому же, для удобства людей вход сделан на одном уровне с тротуаром.
В свою очередь председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко отметил, что на строительстве ледового катка ведомством проведены инспекционные проверки.
Ранее Сергей Собянин рассказал об обновлении спорткомплекса "Лужники". В течение последних лет на территории спорткомплекса было построено и отремонтировано более 20 различных объектов. Градоначальник отметил, что обновленные "Лужники" представляют собой настоящий спортивный город, в котором можно погулять у реки и позаниматься спортом. На Лужнецкой набережной обустроены беговые и велосипедные дорожки, площадки для воркаута, на которые открывается прекрасный вид с новой канатной дороги.
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