Ледовый дворец в Ново-Переделкине ввели в эксплуатацию – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ледовый дворец в Ново-Переделкине ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города со ссылкой на заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

"Вблизи деревни Орлово введен в эксплуатацию новый ледовый дворец с учебно-тренировочной ареной. В крытом катке общей площадью 13 тысяч квадратных метров размещено четыре ледовых площадки, а также административная, техническая и коммерческая зоны", – сообщил Бочкарев.

Как уточнил заммэра, комплекс строился за счет средств инвестора и будет готов к круглогодичной работе. По его словам, также была создана парковка на 56 автомобилей, включая места для транспорта маломобильных граждан. К тому же, для удобства людей вход сделан на одном уровне с тротуаром.

В свою очередь председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко отметил, что на строительстве ледового катка ведомством проведены инспекционные проверки.

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