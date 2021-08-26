Многоуровневая транспортная развязка появится у станции метро "Мамыри"

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Эксперты Москомэкспертизы согласовали план строительства многоуровневой транспортной развязки рядом со станцией метро "Мамыри" в ТиНАО.

"В рамках утвержденных проектных решений будут созданы съезды к ТЦ "Фуд Сити" и станции метрополитена "Мамыри" с двумя путепроводами, а также площадки для обслуживания путепроводов и насосной. По съездам будет организовано одностороннее движение транспорта. Съезд к торговому центру "Фуд Сити" соединит дублер Калужского шоссе в сторону МКАД и существующую автостоянку торгового центра", – рассказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проект предполагает создание автоматизированной системы управления дорожным движением, которая будет осуществляться с помощью камер наблюдения, стратегического детектора транспорта, радиолокационного детектора и другого высокотехнологичного оборудования. Кроме того, на прилегающих улицах будут обновлены дорожные знаки, указатели, разметка и ограждения.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2022 года на западе столицы завершат реконструкцию Старо-Рублевского путепровода. Во время работ будет построено и реконструировано около двух километров дорог.