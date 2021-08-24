Реконструкцию Старо-Рублевского путепровода завершат к концу 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В третьем квартале 2022 года на западе столицы завершат реконструкцию Старо-Рублевского путепровода. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, во время работ будет построено и реконструировано около двух километров дорог.
"По проекту будут возведены две параллельные эстакады-съезды с путепровода – один на северный дублер Кутузовского проспекта, другой – на улицу Герасима Курина и Рублевское шоссе", – отметил Бочкарев.
Заммэра пояснил, что после реконструкции будут соединены улицы Герасима Курина и Ивана Франко.
"Сейчас ведутся работы по строительству опор съезда с Рублевского шоссе на северный дублер Кутузовского проспекта и тоннеля на пересечении с улицей Герасима Курина, также продолжается реконструкция старого путепровода", – рассказал он.
Бочкарев добавил, что готовность объекта составляет более 30%.
Ранее сообщалось, что еще 12 путепроводов для пересечения железнодорожных путей планируется построить в Москве до 2024 года.
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