Еще 12 путепроводов через ж/д пути построят в Москве до 2024 года

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Еще 12 путепроводов для пересечения железнодорожных путей планируется построить в Москве до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на руководителя департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова.

"В городе реализуется большая программа строительства Московских центральных диаметров (МЦД). В связи с этим очень важны связки между районами. В период с 2011 по 2021 год в столице было построено 17 путепроводов через железнодорожные пути, до 2024 года планируется построить еще 12", – сообщил руководитель департамента строительства Москвы.

Он добавил, что тем самым развитие МЦД одновременно сопровождается строительством путепроводов и пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что жители Донского района просили обустроить подход к железнодорожной станции Верхние Котлы, а также сделать переход через пути.

Сейчас быстро и безопасно попасть на платформу они не могут: чтобы добраться к станции с Севастопольского проспекта и прилегающих улиц, нужно пройти больше километра.