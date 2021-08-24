В Москве после реконструкции открыли Богородский путепровод

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В столице после реконструкции открыли Богородский путепровод. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Работы проводились в рамках строительства участка Северо-Восточной хорды от улицы Лосиноостровской до Ярославского шоссе.

Загрутдинов сообщил, что также была проведена реконструкция улицы Лосиноостровской в районе примыкания к обновленному двухполосному путепроводу, там специалисты установили шумозащитные экраны.

"Открытие движения по путепроводу позволит значительно увеличить пропускную способность Открытого шоссе, улицы Краснобогатырской, 5-го проезда Подбельского и смежного участка Северо-Восточной хорды", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2022 года на западе столицы завершат реконструкцию Старо-Рублевского путепровода. Во время работ будет построено и реконструировано около двух километров дорог.