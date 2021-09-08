В ГД оценили идею не взимать деньги с многодетных семей за проезд по платным дорогам

Фото: Агентство "Москва"
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею не брать деньги за проезд по платным дорогам с многодетных семей. Об этом сообщает RT.
Она поддержала это предложение, добавив, что также нужно предоставлять многодетным семьям бесплатные муниципальные парковки.
Бессараб выразила мнение, что в России необходимо сделать единый закон с едиными официальными гарантиями и нормами по поддержке многодетных семей.
"При переезде из одного региона в другой многодетная семья может лишиться части социальных льгот и гарантий, а что уж говорить о федеральных трассах, когда непонятно, какой из регионов может оказать соответствующую финансовую поддержку и помощь", – пояснила она.
С соответствующим предложением ранее выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Волынец напомнила, что по закону от платы за проезд транспортом общего пользования освобождаются категории пользователей, которые определяются собственниками платных автомобильных дорог или публичным партнером. В этом же законе закреплено право собственника платной дороги устанавливать дополнительно отдельные категории пользователей, которым предоставляется право льготного проезда.
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