В Москве увеличили бесплатное время велопроката до одного часа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бесплатное время велопроката в столице увеличили с 30 минут до одного часа. Это связано со Всемирным днем без автомобиля, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Далее оплата снимается согласно тарифам, а доступ на сутки стоит пять рублей.

13 сентября в столице стартовала ежегодная акция "На работу на велосипеде". Она продлится до 26 сентября. В ее рамках столичные работодатели призовут своих сотрудников приезжать в офис на велосипедах, а партнеры акции будут предоставлять посетителям на велосипедах скидки и бонусы.

Основным днем акции стало 22 сентября – Всемирный день без автомобиля. В этот день в Москве появились традиционные энергетические точки, на которых команда Let's bike it! и партнеры передают велосипедистам экосумки с подарками.

В Москве с начала сезона совершили почти 4 миллиона поездок на прокатных велосипедах. По данным Дептранса, средняя протяженность каждой поездки равна 2,9 километра.