"Спорная территория": "фитнес в бегах"

Хаммам, солярий, бассейн, фито-бар, массаж и прочие услуги для тела предлагал потенциальным клиентам спортивный клуб Fitzal в Мытищах. Многие не задумываясь приобрели абонементы на год вперед, но оказалось, что поторопились.

Fitzal закрылся, а в качестве альтернативы его сотрудники предложили ездить в московские филиалы фитнес-центра. Ближайший – в полутора часах езды от Мытищ. Теперь члены клуба бегают не на дорожке в зале, а за менеджерами в офисе, чтобы вернуть свои деньги.

Чем закончится выход из большого спорта? Об этом – в программе "Спорная территория".