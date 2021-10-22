Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

14:56

Количество контролеров, проверяющих ношение масок в столичном транспорте, увеличат втрое

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Количество контролеров, проверяющих соблюдение масочного режима в столичном транспорте, увеличат втрое в период нерабочих дней. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Для сохранения высокого уровня безопасности мы усиливаем контроль соблюдения масочного режима в транспорте в нерабочие дни. Более 1,5 тысячи контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября", – рассказал он.

По его мнению, соблюдение ограничительных мер поможет предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

В пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" добавили, что с начала октября в транспорте Москвы выявили более 30 тысяч нарушений масочного режима.

Ранее сообщалось, что в московском метро на 50% усилят проверки по соблюдению антиковидных мер. Для сохранения высокого уровня безопасности необходимо носить маску во время всей поездки.

Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября объявлены Сергеем Собяниным для стабилизации эпидситуации с коронавирусом. В этот период в столице предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа приостановят работу. Функционировать продолжат аптеки и продуктовые магазины.

При этом столичный транспорт продолжит функционировать в прежнем режиме: для соблюдения социальной дистанции сохранятся обычные интервалы движения поездов метро, электричек и наземного транспорта.

В столичном транспорте увеличат число контролеров в нерабочие дни

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать