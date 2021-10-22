Количество контролеров, проверяющих ношение масок в столичном транспорте, увеличат втрое

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Количество контролеров, проверяющих соблюдение масочного режима в столичном транспорте, увеличат втрое в период нерабочих дней. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
"Для сохранения высокого уровня безопасности мы усиливаем контроль соблюдения масочного режима в транспорте в нерабочие дни. Более 1,5 тысячи контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября", – рассказал он.
По его мнению, соблюдение ограничительных мер поможет предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.
В пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" добавили, что с начала октября в транспорте Москвы выявили более 30 тысяч нарушений масочного режима.
Ранее сообщалось, что в московском метро на 50% усилят проверки по соблюдению антиковидных мер. Для сохранения высокого уровня безопасности необходимо носить маску во время всей поездки.
Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября объявлены Сергеем Собяниным для стабилизации эпидситуации с коронавирусом. В этот период в столице предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа приостановят работу. Функционировать продолжат аптеки и продуктовые магазины.
При этом столичный транспорт продолжит функционировать в прежнем режиме: для соблюдения социальной дистанции сохранятся обычные интервалы движения поездов метро, электричек и наземного транспорта.
В столичном транспорте увеличат число контролеров в нерабочие дни
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