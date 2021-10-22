Количество контролеров, проверяющих ношение масок в столичном транспорте, увеличат втрое

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Количество контролеров, проверяющих соблюдение масочного режима в столичном транспорте, увеличат втрое в период нерабочих дней. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.

"Для сохранения высокого уровня безопасности мы усиливаем контроль соблюдения масочного режима в транспорте в нерабочие дни. Более 1,5 тысячи контролеров будут проверять наличие масок у пассажиров в транспорте с 28 октября по 7 ноября", – рассказал он.

По его мнению, соблюдение ограничительных мер поможет предотвратить дальнейшее распространение коронавируса.

В пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок" добавили, что с начала октября в транспорте Москвы выявили более 30 тысяч нарушений масочного режима.

Ранее сообщалось, что в московском метро на 50% усилят проверки по соблюдению антиковидных мер. Для сохранения высокого уровня безопасности необходимо носить маску во время всей поездки.

Нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября объявлены Сергеем Собяниным для стабилизации эпидситуации с коронавирусом. В этот период в столице предприятия и организации сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа приостановят работу. Функционировать продолжат аптеки и продуктовые магазины.

При этом столичный транспорт продолжит функционировать в прежнем режиме: для соблюдения социальной дистанции сохранятся обычные интервалы движения поездов метро, электричек и наземного транспорта.

