Московский транспорт будет работать в обычном режиме на нерабочей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 28 октября по 7 ноября транспорт Москвы будет работать в обычном графике. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса.

Для соблюдения социальной дистанции сохранятся интервалы движения поездов метро, электричек и наземного транспорта. Также в этот период будут проводить усиленную дезинфекцию транспорта и всех поверхностей.

"Мы максимально обезопасили поездки и как прежде проводим усиленную дезинфекцию. Наши меры по борьбе с вирусом признаны одними из лучших в мире специалистами ВОЗ и Международного союза общественного транспорта", – подчеркнул руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

В департаменте также попросили горожан не пользоваться общественным транспортом без острой на то необходимости. В противном же случае необходимо соблюдать меры безопасности, носить маски и обрабатывать руки антисептиками.

Ранее сообщалось, что в столичном транспорте усилили контроль за соблюдением требований по борьбе COVID-19. Кроме того, проверки пройдут и в такси.

Надзорный орган уже направил в адрес агрегаторов предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

Сергей Собянин сообщил, что в Москве нерабочие дни введут для улучшения ситуации с COVID-19. В эти дни в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме.

