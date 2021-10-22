Собянин объяснил причины введения нерабочих дней в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Сергей Собянин объяснил, что введение нерабочих дней в Москве необходимо для оперативной борьбы с распространением коронавируса. Об этом мэр рассказал в эфире телеканала "Россия 1".

"Нерабочие дни дают немедленный разрыв цепочек, это срочные меры, когда пандемия достигла пиковых значений. Нужно немедленно, сегодня и сейчас, принять меры для того, чтобы сгладить пики заболеваний", – пояснил Собянин.

Мэр отметил, что введение QR-кодов также является мерой, призванной контролировать заболеваемость. По словам Собянина, вводить эту систему необходимо дозированно и с учетом поддержки бизнеса.

"Летом, когда вводили QR-коды, падение доходов бизнеса составляло от 20% до 80%, в среднем 36% с учетом работы летних веранд. Но в длительной перспективе это огромные убытки, огромный удар по экономике", – уточнил градоначальник.

По его словам, в столице в конце текущей недели могут быть зафиксированы рекордные за все время пандемии показатели заболеваемости. Мэр города считает, что это связано с наложением ОРВИ и штамма "Дельта".

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

