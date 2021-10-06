"Спорная территория": "подъемный коллапс"

Скрежет, хлопающие створки дверей, неработающие кнопки и мигающий свет – настоящая кабина ужасов, а не лифт. Так работают подъемники в многоэтажке на проезде Русанова. К тому же они периодически застревают в шахте вместе с пассажирами.

Местные жалуются, мол живут в постоянном страхе, а коммунальщики испытывают их нервы и терпение. Сотрудники УК, в свою очередь, заявляют, что регулярно ремонтируют оборудование. Но кто-то постоянно выводит его строя.

Как найти вандалов? Об этом – в программе "Спорная территория".