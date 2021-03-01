В Госдуму внесен законопроект об обязательной эвакуации граждан из зоны ЧС

15:28
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Кабмин внес на рассмотрение депутатов законопроект, вводящий для граждан обязанность эвакуироваться с территории, на которой была объявлена угроза возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) или введен режим ЧС. Документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.
"Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий", – говорится в пояснительной записке.
Также документом предлагается обязать федеральные органы исполнительной власти обеспечить МЧС постоянным доступом к информационным ресурсам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) "в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации".
В соответствии с законопроектом, организации и должностные лица будут обязаны предоставлять в органы управления РСЧС сведения для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что во время наводнения в Амурской области летом 2019 года население отказывалось от эвакуации, из-за чего спасатели испытывали сложности в работе. В связи с этим в МЧС посчитали необходимым внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность проводить обязательную эвакуацию.
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