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Москва 24

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Общество

04:02

МЧС разработало законопроект об эвакуации граждан из зон ЧС

общество безопасность

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

МЧС России разработало изменения в закон, которые вводят обязательную эвакуацию граждан из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС). Законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

Сейчас принудительная эвакуация населения возможна при введении режима контртеррористической операции и чрезвычайного положения.

Компетенцией по принятию решений об эвакуации предлагают наделить комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Глава МЧС России Евгений Зиничев ранее заявил ТАСС, что во время наводнения в Амурской области летом 2019 года население отказывалось от эвакуации.

По его словам, это создавало сложности в работе спасателей, которые вынуждены были держать на таких территориях спецтехнику, тогда как они были необходимы в другом месте.

В связи с этим МЧС обратилось к президенту РФ Владимиру Путину. Он дал поручение внести изменения в законодательство, чтобы в случае ЧС была возможность проводить обязательную эвакуацию.

Ранее стало известно, что наводнение в Венеции не повлияло на поток российских туристов. Из-за непогоды уровень воды в городе поднялся до рекордной отметки – 187 сантиметров.

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