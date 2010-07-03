Наводнение в Венеции не повлияло на поток российских туристов

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Российские туристы не отказываются от туров в Венецию, несмотря на наводнение.

"В Венеции продолжается наводнение, затоплено одно из самых популярных туристических мест города – площадь Сан-Марко. По данным туроператоров, все туристы информированы и находятся в безопасности. Аннуляций туров на момент вечера среды, 13 ноября, не было", – говорится на сайте АТОР.

Экскурсионные туры в городе скорректированы. Закрыт доступ в Собор Святого Марко. До конца недели отменены катания на гондолах.

В Венеции случился крупнейший за полвека потоп. Из-за непогоды уровень воды в городе поднялся до рекордной отметки – 187 сантиметров. Затоплено около 80 процентов территории города, в том числе исторический центр.

В городе закрыли школы, местных жителей попросили не выходить из дома. Владельцы магазинов подсчитывают убытки. Повреждены около шести десятков судов, в том числе три трамвайчика-вапоретто.

Жертвами стихии стали два человека. 78-летний мужчина погиб от удара током при попытке включить электронасосы в своем затопленном доме. Еще один житель острова умер при неясных обстоятельствах.

Департамент гражданской защиты Италии указывает, что в четверг, 14 ноября, в районе Венеции ожидается новый пик подъема уровня моря – до 125 сантиметров.

