Жертвами наводнения в Венеции стали два человека

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В Венеции из-за наводнения погибли два человека. Об этом сообщает агентство Ansa.

Как уточняется, одной из жертв стихии стал 78-летний мужчина, который погиб от удара током при попытке включить электронасосы в своем затопленном доме. Еще один житель острова умер при неясных обстоятельствах.

В центре города из-за наводнения повреждены около шести десятков судов, в том числе три трамвайчика-вапоретто. Отмечается, что площадь Святого Марка оказалась затоплена полностью. Уровень воды там превысил 1 метр. Наводнение затронуло собор в шестой раз за 1200 лет.



Более высокий уровень воды в городе был регистрирован лишь в 1966 году. Тогда в результате наводнения оказалась затоплена не только Венеция, но и другие итальянские города, включая Флоренцию. Максимальный уровень подъема воды составил 190 сантиметров.

Власти города порекомендовали жителям воздержаться от выхода на улицу. Предполагается, что уровень воды поднялся так высоко из-за дождей. Кроме того, наводнению способствовал сильный морской ветер.

Мэр города Луиджи Бруньяро заявил, что объявит чрезвычайное положение. По его словам, в этот раз ущерба от наводнения не избежать. Губернатор области Венето Лука Дзайя назвал "апокалиптическим" разорение Венеции, а ущерб "невероятным и пугающим".

