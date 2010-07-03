Египет продлил режим чрезвычайного положения

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Власти Египта продлили в стране режим чрезвычайного положения на три месяца. В нескольких районах Синая на границе с Израилем и сектором Газа установлен комендантский час, пишет Bloomberg.

Режим чрезвычайного положения в Египте был введен президентом в апреле 2017 года после двух терактов в Танте и Александрии. Тогда погибли свыше пятидесяти человек, более ста пострадали. Власти постоянно продлевают режим ЧП в рамках борьбы с исламскими экстремистами.

Очередное решение правительства, как утверждается, позволит египетским спецслужбам "принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также оберегать безопасность во всех районах страны".