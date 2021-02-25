В Совфеде предложили защитить неопытных инвесторов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Сенаторы предложили защитить неквалифицированных инвесторов от возможных потерь в зарубежных онлайн-казино или на криптобиржах, заявил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев в эфире телеканала "Вместе-РФ".
Журавлев отметил, что в Госдуму уже внесен законопроект, который ограничивает продажу сложных финансовых продуктов неопытным инвесторам, не обладающим должными знаниями или опытом работы на финансовом рынке.
Накануне на встрече руководства Совфеда с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным обсуждались и вопросы защиты прав граждан – неквалифицированных инвесторов от возможных финансовых потерь.
"Предлагаемые сенаторами меры касаются российского финансового рынка, однако общедоступны иностранные финансовые инструменты, такие как онлайн-казино или криптобиржа. Везде идет их реклама", – сказал Журавлев.
Он предложил подумать о том, как защитить финансы начинающих инвесторов на внешних рынках.
Ранее Путин потребовал защитить интересы тех, кто вкладывает деньги в ценные бумаги на непрофессиональном уровне. Глава государства заявил, что приоритет следует отдать снижению рисков инвесторов-любителей.
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